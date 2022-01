Akava memoratsiako dive tano pendjardo sar holocaust kova so iceripe ko 27 januari ano but phuvja ani sasti dunja/lumja.

Ani Gemania, Cehija Spanija, thaj avere phuvjende isi romo save so nabistrena e jetimen save so nakhlje bare pharipa thaj so mulje ano fashistikano samudaripe.