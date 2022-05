O sascarno: Neve viruseso buvljaribe apkppor shaj te bajrol ko nilaj

Akalje viruseso buvljaceribe apkoppor sar sa avera virusija kola so buvljarenape prekal o suksuatna kontaktia.

"Ko nilaj ovela but o inetzivna, thaj o riziko tano so pana pobuter djene shaj te pherdjon kotar akava nevo virus apkoppor", phenela o upederutno sascarno Finn Filén so cerela buti ki Södersjukhuset ano Stockholm.