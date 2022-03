E Svediako gavermenti dija propozali te kaznini o transportna firme kola so mekhena andre e nashutnen kola so nane ljen vazheca pasaportia.

Ama akavaj diso soj tano kontra protiv o rekomedatsie so dela o EU kaj so mangelape te ovel so polokho e nashutnenje slobodno te djan kaj on mangena ano celo EU.