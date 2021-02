Oavsett vem du är och vad du vill se: Här är filmerna för dig

... vill se nåt ihop med barnen:

Raya och den sista draken – i Disney studios nya animerade film ska en ung flicka i fantasyvärlden Kumandara ge sig ut på jakt efter den sista draken.

Next Goal Wins – Samoas fotbollslandslag har rekordet för flest insläppta mål i en match i fotbolls-VM. Det handlar regissör Taika Waititis (What we do in the shadows/Jojo Rabbit) kommande dramakomedi om.

Space Jam: A New Legacy – det kanske är tveksamt om den här filmen kommer vinna kritikernas hjärtan, men hur är det möjligt att inte sitta i spänd förväntan på uppföljaren till en av 90-talets galnaste barnfilmer? Återstår alltså att se om LeBron James klarar sig bättre eller sämre än Michael Jordan, när han spelar i lag med med Snurre Sprätt på basketplanen.

... vill se nåt oväntat och intelligent:

After Yang – regissör Kogonada gjorde en av 2017 års mest vackra och eftertänksamma filmer med Columbus. Han följer nu upp den med en scifi-film där en familj börjar ifrågasätta allt när deras AI-medhjälpare gått sönder. Colin Farrell och Jodie Turner-Smith i huvudrollerna.

Bergman Island – Vicky Krieps och Tim Roth spelar ett filmskapande par som ska skriva manus på Bergmans Fårö, men ju längre de kommer desto otydligare blir gränserna mellan fiktion och verklighet. Franska regissören Mia Hansen-Løve har gång på gång visat prov på sina kvaliteter, men den här Persona/Såsom i en spegel-doftande premissen gör absolut Bergman Island till en av de allra mest spännande filmerna 2021.

The Tragedy of Macbeth – Även om det bara är den ena av Coen-bröderna, Joel Coen, som tar sig an Shakespeares klassiska pjäs, pirrar det lite extra i magen när det står att Denzel Washington ska spela Macbeth, Frances McDormand ska spela Lady Macbeth och att Brendan Gleeson ska spela King Duncan. Filmad i svartvitt av femfaldigt Oscarsnominerade fotografen Bruno Delbonnel.

... vill mysa i soffan med din partner:

The French Dispatch – rollistan till Wes Andersons nya film om ett påhittat nyhetsmagasin är snudd på overklig: Timothée Chalamet, Saoirse Ronan, Elisabeth Moss, Edward Norton, Tilda Swinton, Frances McDormand, Christoph Walz, Bill Murray, Benicio Del Toro MED FLERA! Det tar aldrig slut!

In The Heights – innan Lin-Manuel Miranda gjorde succé på Broadway med musikalen Hamilton gjorde han det med In The Heights. Musikalen följer en dominikansk invandrare i Washington Heights som söker efter sitt ursprung.

Döden på Nilen – Kenneth Branagh och hans överdimensionerade mustaschprydda version av Hercule Poirot tar sig ut på Nilen för att lösa det klassiska mordmysteriet.

... vill gråta en skvätt:

Quo vadis, Aida? – en bosnisk översättare jobbar för FN under folkmordet i Srebrenica samtidigt som hennes egen familj är i farozonen. Regissör Jasmila Zbanic hyllade film är Bosnien-Hercegovinas Oscarsbidrag 2021 och den visades under Göteborgs filmfestival.

Utvandrarna – regissör Erik Poppes (Utöya 22 juli, Kungens val) kommande filmatisering av Vilhelm Mobergs romanklassiker är en av årets största svenska satsningar. Lisa Carlehed och Gustaf Skarsgård spelar huvudrollerna som Kristina och Karl-Oskar.

Identifying Features – en mor reser genom Mexiko i sökandet efter sin son som staten menar har dött när han försökte ta sig över gränsen in i USA. Den här mexikanska dramafilmen har hyllats av kritiker och vann publikpriset på Sundancefestivalen 2020.

... vill fly från verkligheten en stund:

No Time To Die – Cary Fukunaga slog många med häpnad med första säsongen av True Detective. Hans bondfilm har skjutits fram och skjutits fram och vi får se om den nu når biograferna som tänkt i oktober. Daniel Craig återvänder som James Bond.

The Last Duel – Den ena av två Ridley Scott-filmer som planeras ha premiär i år. Kung Charles den sjätte utmanar riddaren Jean de Carrouges till en duell. Matt Damon och Ben Affleck har skrivit manus tillsammans och medverkar båda som skådespelare.

The Matrix Resurrections – Lana Wachowski (Matrix, Cloud Atlas) återvänder till världen hon var med att bygga upp för över 20 år sedan. Keanu Reeves återvänder i huvudrollen som Neo och även om de två uppföljarna kanske inte återskapade originalets magi, kan jag knappt vänta på att få se hur en fjärde Matrix-film kan se ut och berättas 2021.

... vill se nåt RIKTIGT annorlunda?

Everything Everywhere All At Once – regissörsduon The Daniels (Dan Kwan och Daniel Scheinert) väckte förundran bland kritiker och publik med den märkliga och känslosamma dramakomedin Swiss Army Man, där Daniel Radcliffe spelade ett pruttande lik. Här spelar Michelle Yeoh huvudrollen som en 55-årig kinesisk kvinna som enligt officiella källor ska försöka färdigställa sin skattedeklaration. Spännande!

The Unbearable Weight of Massive Talent – Nicolas Cage spelar sig själv och får betalt för att dyka upp på en miljardär/superfans födelsedagskalas. Men Cage är egentligen en informant för CIA, eftersom miljardären är en knarkkung, och så får Cage rollen i en Tarantino-film. Det pitchmötet skulle man vela vara med på. Det här låter onekligen som en av årets mest flippade filmer på förhand.

Memoria – den thailändska auteuren Apichatpong Weerasethakul blev ett namn på världsscenen med sin stillsamma guldpalmenvinnare Uncle Boonme Who Can Recall His Past Lives. I Memoria ska Tilda Swinton spela huvudrollen som en skotsk kvinna som börjar höra märkliga ljud.