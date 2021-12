E privatno firma assistansbolaget Lystra adjiceri so mashakr o 15 dji ko 20 djene ka oven fordime kotar e buti te na manglje te oven vaktsinirime protiv/mamuj o Covid-19.

O Facket Kommunal phenela so akija detsizija tani but sidjardi te fordelpe kotar e buti e bucarnen so nane vaktsinirime, biz o te ljelpe ki godi svakone bucarnesi individualno situatsia.