Artisten och låtskrivaren Olle Nyman från Luleå är Veckans Färsking med låten ”Tears of joy”.

Han har varit aktiv på musikscenen sedan 2005 och nu släpper han för första gången på 15 år en singel under sitt egna namn.

”Tears of joy” hyllar de klassiska kärlekslåtarna från 50- och 60-talet med ett sound influerat av The Righteous Brothers, The Platters och Elvis Presley.