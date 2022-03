Online vaceribe mashkar o roma te delpe piko e romenje ani Ukraina

E Dijana Vuicic tani jekh romni savi so marelape aso romenge hakaja ko but djivdipase svere. Akana keda alo dji ko vojno maribe mashkar e Rusia thaj Ukraina oj lelja e initsiative te cedel e romane lideren thaj averen te vaceripe odoljestar, sar shaj te del pe piko e romenje ani Ukrajina.

Akava Beshibe icedjape Savatone ko 9 o sati racate kaj o gostia hine O Zoran Dimov, kotar IRU International Romani Union, O Srdjan Sain kotar o Austrian International Center FMR, thaj o Constantin Ninel Potirca Coordinator kotar o Non-governmental organization andi Rumunija, thaj but avaera so dikhlje thaj hramondje pe komentarija thaj pe puciba ko messanger.

E Dijana Vujicic phenela so mangelape o roma kotar o phuvja kola soj tane ki granitsa e Ukrajina te ovel ljen jekh but zoralo kontakti jekh averentsa te shaj te den piko e Ukrajinake romenje kola so mangena te nakhen o granitse.