Oppositionen vill höja kraven på lärarstudenter

Alla fyra partier inom högeroppositionen är eniga om att på sikt införa ett obligatoriskt lämplighetstest för den som vill läsa till lärare. De vill också höja betygskraven för lärarstudenter.

– I dag har vi olyckligtvis så att hälften av alla lärarstudenter hoppar av antingen under utbildningens gång eller något av de första åren i yrket och så kan vi ju inte ha det när vi samtidigt vet att det är duktiga ämneskunniga lärare som är helt avgörande för att man ska lyckas i skolan, säger Moderaternas skolpolitiske talesperson Lars Hjälmered.

Frågan om hur man ska minska de stora avhoppen från landets lärarutbildningar har diskuterats under lång tid. Såväl Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna som Liberalerna vill höja kravet vid antagning, minst betyget C ska krävas i det ämne man ska undervisa i. Partierna vill också införa ett obligatoriskt lämplighetstest för att komma in på lärarutbildningen. För Moderaternas del ska det ske på sikt.

Universitets och högskolerådet, UHR har bedömt att ett höjt betygskrav skulle kunna minska avhoppen, men riskerar bland annat att missgynna vissa grupper, ex studenter från studieovana hem. Detsamma gäller även ett generellt lämplighetstest. Trots det anser Kristdemokraternas skolpolitiske talesperson Christian Carlsson att det skulle vara positivt.

– Det viktiga för oss är att vi har ämneskunniga lärare som är duktiga på att lära ut. Det måste vara barnens rätt till en bra kunskapsutveckling som är det viktiga, inte vem som blir antagen på lärarutbildningen, säger Christian Carlsson (KD).

På den rödgröna sidan inklusive Centerpartiet finns en tvekan kring åtgärderna och där går inget parti fram de här förslagen. Miljöpartiet och Centerpartiet vill hellre förbättra utbildningen och locka fler att bli lärare.

– Vi tror ju i stället att vi måste höja attraktiviteten genom fler kollegor och bättre arbetsmiljö och löner, säger Annika Hirvonen, Miljöpartiets skolpolitiska talesperson.

Anna Ekström, socialdemokratisk utbildningsminister, som tillsammans med de andra januaripartierna infört att lärosäten som vill ha ska få ha lämplighetstest, är tveksam till att göra det obligatoriskt. Hon vill först utvärdera de lämplighetstest som görs idag:

– Det ger oss också möjlighet att se vilken form av lämplighetstester som i så fall är tillräckligt bra för att vi ska kunna överväga det för fler, säger Anna Ekström, (S).