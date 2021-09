Just den här veckan är det fokus på Världens barn, insamlingar till förmån för världens barn sker på olika sätt, till exempel som att promenera, cykla, jogga eller simma.

För under september uppmanar organisationen IOGT-NTO GävleDala sina medlemmar att samla in kilometrar till världens barn, då skänks en krona per kilometer till Världens Barn.