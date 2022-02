OS-guide fredag: Medaljchans för Samuelsson och Tre Kronor i semifinal

04.45–05.30 Skicross, herrar kval

Svenska deltagare: Viktor Andersson, Erik Mobärg, David Mobärg, Elliot Baralo

Fakta: Seedningsheat som bestämmer hur åkarna placeras i de olika åttondelsfinalerna.

05.10–07.25 Ishockey, herrar semifinal Finland–Slovakien

07.00–08.35 Skicross, herrar final

SVENSK MEDALJCHANS:

Svenska deltagare: Ev Viktor Andersson, Erik Mobärg, David Mobärg, Elliot Baralo

Fakta: Åttondelsfinaler, kvartsfinaler och semifinaler där de två bästa åkarna (av fyra) går vidare från varje heat och så avgörs allt mellan fyra åkare i en final.

VM 2021:

1) Alex Fiva, Sui 2) Francois Place, Fra 3) Erik Mobärg, Sve

Vinterns världscup:

1) Ryan Regez, Sui 2) Terence Tchiknavorian, Fra 3) Bastien Midol, Fra 4) David Mobärg, Sve

07.05–10.00 Curling, herrar bronsmatch Kanada–USA

08.00–08.55 Skidskytte, damer 12,5 km masstart

SVENSK MEDALJCHANS:

Svenska deltagare: Hanna Öberg, Elvira Öberg, Linn Persson, Mona Brorsson

VM 2021:

1) Lisa Theresa Hauser, Öst 2) Ingrid Landmark Tandrevold, Nor 3) Tiril Eckhoff, Nor... 7) Hanna Öberg

Vinterns världscup i masstart:

1) Dorothea Wierer, Ita 2) Kristina Reztsova, ROC 3) Julia Simon, Fra... 9) Elvira Öberg

10.00–10.55 Skidskytte, herrar 15 km masstart

SVENSK MEDALJCHANS:

Svenska deltagare: Sebastian Samuelsson, Martin Ponsiluoma

VM 2021:

1) Sturla Holm Lægreid, Nor 2) Johannes Dale, Nor 3) Quentin Fillon Maillet, Fra... 10) Sebastian Samuelsson

Vinterns världscup i masstart:

1) Benedikt Doll, Tys 2) Quentin Fillon Maillet, Fra 3) Tarjei Bö, Nor... 21) Sebastian Samuelsson

13.05–16.00 Curling, damer semifinal Sverige–Storbritannien

SVENSK MEDALJCHANS:

Svenska deltagare: Lag Hasselborg

Inbördes möten: Svenska laget (som är regerande olympiska mästare) förlorade mot Storbritannien i grundserien med hela 8–2.

Fakta: Laget som vinner har säkrat medalj.

14.10–16.25 Ishockey, herrar semifinal Tre Kronor–Ryska laget

SVENSK MEDALJCHANS:

Vägen fram till semifinalen:

Tre Kronor kom tvåa i sin grupp efter Finland och vann sedan kvartsfinalen mot Kanada med 2–0.

Det ryska laget, som är den stora förhandsfavoriten, vann sin grupp och slog Danmark i kvartsfinalen med 3–1.

Fakta: Laget som vinner har säkrat medalj.