Under fredagskvällen ska en okänd person ha skjutit in en raket eller smällare i en lägenhet i Mönsterås. Det var vid 21-tiden som någon kastade in raketen i brevinkastet till lägenheten. Den boende var hemma, men ingen kom till skada.

Polisen åkte till platsen och har upprättat en anmälan om ofredande och framkallande av fara för annan. I nuläget finns ingen misstänkt.