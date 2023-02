Otto drar in i Blekinge framåt fredagskvällen

Den syd- eller sydvästliga vinden tilltar under fredagen och det blir friska till hårda vindbyar under eftermiddagen.

Från 18–19-tiden blir det mycket hårda till lokalt stormbyar, vinden tilltar sedan under kvällen. Blåsigast blir det i västra Blekinge och längs kusten med vindbyar på upp mot 20–25 meter per sekund.

Vinden börjar avta under sen natt eller under lördagsmorgonen, då blir det bara 16–17 meter per sekund, säger Albin Torsson, meteorolog på SMHI.