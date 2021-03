Oviss framtid för länsföretagen i coronapandemin

"Vi befarade jättestora uppsägningar och väldigt många konkurser. Men särskilt konkurserna uteblev nästan helt. Det var nog så att vi hade färre konkurser under 2020 än ett normalår. Min analys är att det beror till stor på alla de särskilda stöd som tryckts ut till företagen och som till stor del hållit dem under armarna" säger Oliver Dogo, som förutspår att utvecklingen för 2021 är beroende av bland annat hur vaccineringen av länsborna utvecklar sig och hur fjällturismen i länet går under vintern.