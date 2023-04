P4 Nästa finalist 5: Hello Ocean - We don't speak

Alt-pop med rötterna i Göteborg, sedan snart fyra år boendes i Karlstad. Under 2018 släpptes första singeln och Hello Ocean gjorde ett tjugotal spelningar runt om i landet, bland annat i Örebro, Stockholm, Västerås och Linköping. Under 2019 släpptes ytterligare tre singlar, som följdes upp av debutalbumet “Fragments” i januari 2020.