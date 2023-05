Stockholmsfinalen i P4 Nästa avgjordes i direktsändning på Musikplats Stockholm den 26 maj 2023.

Startfältet:

1 Lukas Ferdinand - High Enough

2 Getaways - Honest

3 Sofia Vivere - Spinning Away

4 John Hugo - Old School

5 Julius & The Color Red - Hesitate



