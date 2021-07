P4 Stockholm bevakar OS i Tokyo – så sänder vi

Det är dags för OS i Tokyo och i P4 Stockholm hör du bevakning från årets stora sporthändelse under större delen av dygnet mellan 26 juli och 6 augusti. Lyssna direkt eller via appen Sveriges Radio Play.



Under dagen sänder vi ett kortare morgon- och eftermiddagsprogram samtidigt som nyheter uppdateras löpande.



Här hittar du tävlingsprogrammet sommar-OS 2O21.

Vill du hellre ta del av den lokala bevakningen från Stockholm och Södertälje kan du lyssna på P4 Södertäljes morgonprogram som sänds som vanligt under perioden mellan klockan 06 och 10 på vardagsmorgnarna.

P4 Södertälje nås över större delen av länet, framförallt i innerstaden och de södra länsdelarna.

Här är frekvenserna för att lyssna på P4 Stockholm:

103,3

Mast i Norrtälje: 102,1,

Mast i Nynäshamn: 102,9

Mast på Väddö: 94,7

Här är frekvenserna för att lyssna på P4 Södertälje: