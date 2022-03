Paasikivi: Ny strategi från Ryssland

Under helgen har ryska attacker i Ukraina riktat in sig på nya mål, bland annat bombades en militärbas i Västra Ukraina.

Under helgen kom också rapporter om att Ryssland vill köpa in legosoldater från Syrien för att använda i kriget. Paasikivi ser det som ett svaghetstecken och han är samtidigt förvånad över att det ryska flygvapnet fortfarande inte satts in mot städer som Kiev ännu.