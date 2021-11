Intresset för odling och trädgård som tog fart under pandemin håller i sig även nu under hösten.

Riksförbundet Svensk Trädgård har fått in 20 procent fler frågor från trädgårdsodlare under pandemin jämfört med 2019 och växtförsäljningen har gått bra även under säsongen 2021.