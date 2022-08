Partiledardebatt: Magdalena Andersson (S) försvarade hårt kritiserad Annie Lööf (C)

"När jag träffar lantbrukare så litar de aldrig på C längre", sa Ulf Kristersson (M). "Hon är hundra procent posör i de här frågorna", sa Jimmie Åkesson (SD).

"Jag har förhandlat med C och jag kan berätta att C i varje förhandling står upp för svensk landsbygd", sade Magdalena Andersson (S) som ryckte in till C:s försvar.