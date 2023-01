Patricia Strenius om graviditetsträningen, framtiden och flytten hem till Blekinge

"Vi har varit nere på gymmet och bara rört på oss lite grann nu två-tre gånger. Det häftiga är att man märker att hon varit i min mage i den miljön under dygnets alla timmar, för hon reagerar inte alls på ljudnivåer eller folk som släpper vikter. Det är coolt att se. Men även om jag känner mig jättefräsch just nu så tar det tid för kroppen att läka. Jag har inte satt upp något mål, men vill gärna springa ett maraton till. Men jag är inte sugen på att gå tillbaka till någon elitsatsning inom tyngdlyftning, som det känns just nu", säger Patricia Strenius.