Paul McCartney skriver självbiografi

I höst kommer ex-Beatlens självbiografi "The lyrics: 1956 to the present", skriver Billboard.

I boken berättar McCartney om sitt liv, från tonåren och den tidiga vänskapen med John Lennon, Beatleskarriären och livet som soloartist efter gruppens upplösning. Berättelsen är uppbyggd kring 154 av hans låtar och boken redigeras av den brittiske poeten och Pulitzerpris-vinnaren Paul Muldoon, som också står för förordet.

Boken blir även den första renodlade självbiografin som skrivits av någon av Beatles-medlemmarna.