Pendlare kring större städer gynnas av reseavdragen

Reseavdrag - så har vi räknat

Vi har använt Skatteverkets siffror över avdraget för resor till och från arbete, nedbrutet per kommun, för år 2021, och slagit ihop dem med befolkningssiffror för varje kommun samt uppgifter om vilken kommungrupp kommunen hör till från SKR. Utifrån detta har vi kunnat räkna fram summan per invånare, i varje enskild kommun men också totalt per kommungrupp.

