Personalen orkar inte – intensivvårdsplatser stänger

För flera av landets regioner är utmaningen - i vad som kallas för den tredje vågen i pandemin - att hitta vårdpersonal som orkar jobba. Det visar en rundringning Ekot har gjort bland regioner och sjukhus. I Region Jönköping har man tvingats dra ner på intensivvårds-platserna eftersom de som jobbar där inte klarar mer och de inte fick hjälp med personalförstärkning via Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.



– Förra veckan gjorde vi den här ansökan för att få hjälp med intensivvårds-bemanning, det var det vi egentligen frågade efter. Men det var svårt för de andra regionerna runt oss att hjälpa till med bemanning, att skicka personal till region Jönköping, säger Martin Takac, direktör för kirurgisk vård, Region Jönköping.



Flera regioner i landet har intensivvårdsplatser redo att öppnas, med sängar, gas och sånt som rent materiellt krävs men frågan är vem som ska ta hand om patienterna. I Jönköping, där man under en längre tid jobbat under det krävande krislägesavtalet, som ger arbetsgivaren rätt att plocka ut mer tid av medarbetarna, har man nu på grund av arbetsmiljöskäl tvingats dra ner på intensivvårds-platserna, så istället får patienter flyttas.

Men vad de ska göra den dag då grannregionerna kan vara fullbelagda, eller en patient är så pass sjuk att den inte kan flytta, det är frågan.



– Ja då hamnar vi i en väldigt besvärlig situation, eftersom vi varit väldigt tungt belastade länge. Sen är det klart att detta fungerar ju så länge som det inte är fullt runtomkring oss, självklart, konstaterar Martin Takac.



I Region Västerbotten har man länge försökt undvika att aktivera krislägesavtalet, eftersom man sett att det slitit ont på personalen i andra regioner. Men till slut såg hälso- sjukvårdsavdelningen inga andra alternativ.



På Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg känner Peter Dahm, verksamhetschef på bland annat intensivvårds-avdelningen, igen bilden. Där har man under lång tid snabbutbildat människor inom vården för gå in och stödja intensivvårds-avdelningarna och det har de haft nytta av säger Peter Dahm. Samtidigt pekar han på en långvarig brist på intensivvårds-sköterskor.

– Om man tänker på det och vad vi åstadkommit i Sverige, att skapa alla de här extra hundratals intensivvårdsplatserna just för covidpatienter, så tycker jag att det är helt fantastiskt vilket enormt arbete intensivvården i Sverige har gjort.



På Karolinska sjukhuset i Solna kan man dubblera antalet intensivvårds-platser om det skulle krävas. Redan nu använda man fler än normalt och har sedan en tid tillbaka även de aktiverat det krävande krislägesavtalet för att kunna bemanna platserna.



Björn Persson är verksamhetschefen för bland annat intensivvården och han vädjar.

– Om man bidrar till ökad smittspridning kommer man också bidra till att operationsköerna växer och att folk får vänta längre på sin operation. Förr eller senare har vi vaccineffekterna här, men nu gäller det att hålla ut och verkligen tänka till och följa rekommendationerna, säger han.