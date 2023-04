Personalkris i kriminalvården – intagna blir inlåsta längre i cellerna

Nu kan alla landets fängelser välja att låsa in de intagna fler timmar i sina celler, enligt ett beslut som fattats av Kriminalvårdens generaldirektör. Orsaken är anstalternas brist på personal.

På Hällby utanför Eskilstuna låser man in fångarna två timmar mer per dygn sedan 27 mars. På så sätt sparar anstalten in tio tjänster och enligt Peter Kjellin, som är anstaltschef, blir det mer attraktivt att jobba på Hällby.