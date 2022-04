En personbil har kört in i en bergvägg längs E45 i Sunne kommun.

Enligt SOS-alarm är det en ensam förare som väjt för vilt och till följd tappat kontrollen och kört in i bergväggen. Skadeläget är oklart just nu och polisens vakthavande befäl säger att dom är där och dirigerar trafiken under tiden man är på platsen.