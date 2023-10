Ando Tjeho aresle but ezera Ukrainsura thaj mashkar lende vi but rom khaj mangenas zhutipe.

Petr Scuka phenel ke but manush ande Praga chi kamnas e romen so avnas anda Ukraina, sas problemura kodolesa ke puterdes sas but manush nasul karing e rom kana delas pe zhutipe e kaverenge anda Ukraina.