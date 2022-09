Pindzardo romano artisto Django Reinhardt

Leske strunengo stilo kaj penelpe pe leste Swing, pene hunji ke vi kerrdas impakto po western swing, savo kothar areslas ando country music. Ando 1928to bersh pabilas lesko vurdon thaj zurales pabilas lesko vas, savo kerrdas ke chi birijas te lel hasna kathar pesko shtarto thaj pnazhto naj, thaj kado kerrdas ke vov rodas drom te lel hasna peske kavere najendar pe gitara savo hunji penen kerrdas impakto pe lesko specialno stilo cirdimasko.

O Django cirdelas ande kavjarnji kurjales o Parizhi kana jekh djes ando 1934 kana avilas leske e propozicia te kerrel gruppa kaj cirden feri pel struni. Ando 1946to bersh o django cirdelas pe elektrichno gitara sar solo gitarista pe le Duke Ellengtinonske horura. Thaj vi cirdas kusa le Jazz legendura o Dizzy Galespi thaj o Louis Armstrong. Andel 50ti bersh vov cirdelas maj buth ande Evropa zhi kaj pesko meripe kana las o stroko ande 1953to bersh. O Jimmy Hendrix, George Benson, Carlos Santana, BB King thaj kaver

Kaj le Roma si buth pinzharde artistura, de o Django Reinhardt, E Vera Bila, o Nicolae Slichenko thaj e Esma Redzepova si Romani artistura kaj pinazhardej vi mashkar kaver manush. O Django Reinhardt kerrdas baro impakto po stilo muizikako so bushol jazz thaj pala leste ashilas jekh still kaj so bushol Gypsy Jazz. E Esma Redzepova palem naj pinzhardi feri anda peske djila de vi anda peski humanitarno buchi. E Veri Bila pinzhardij po Romano Pop thaj vi kino sas kerrdo pa lathe, thaj Nicolae Shlichenko palem si pinzhardo pala le Romancura, thaj leski buchi ando Teatro Romen thaj sar akotoro andel hunji kinura