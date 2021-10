Det är just nu en stor polisinsats i Farsta strand i Södra Stockholm.



Enligt Stockholmspolisen kom det under eftermiddagen ett larm från en person som säger sig sett en handgranat på en gångväg vid Nordmarksvägen.



Polisen har spärrat av hela Nordmarsvägen och polisen letar just nu i området efter vad som kan vara en handgranat.