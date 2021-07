Polisen: Många cykelstölder just nu

Den senaste tiden har polisen fått in många anmälningar om stulna cyklar i Östersunds kommun. I fredags stals bland annat en elcykel som stått på en bakgård i centrala Östersund, som beräknas vara värd runt 25 000 kronor.

Enligt polisens Per Thelin får de in ungefär fyra anmälningar per dag om stulna cyklar, främst i centrala Östersund och på Frösön.