Polisen om brotten mot barn: ”Vi kan bara vänta tills han begår nya”

Under ett decennium har en man kunnat fortsätta begå upprepade brott mot mot barn. I flera fall har han återkommit till de han tidigare utsatt. Det här framkommer i Ekots och P1:s dokumentärserie Manipulatören. Och inom rättsväsendet finns en frustration över att det inte går att stoppa den här typen av återfallsförbrytare.

-Det är ju en frustration att vi inte kan göra mer. Han har avtjänat sitt straff, han kommer ut, sen vet vi att det bara är en tidsfråga innan det kommer att hända igen. Vi kan inte göra så mycket, utan vänta till dess att han begår nya brott. Det är ju frustrerande, det känns ju inte bra, säger Daniel Hagthorpe som varit polisens handläggare i flera av fallen.

Redan 2009 dömdes mannen första gången för bland annat våldtäkt mot barn. Han hade då kartlagt unga flickor och samlat på sig bilder och information han sen använt för utpressning.

Men redan när han var på en permission, skapades ett molnkonto han senare använde för fortsatt brottslighet. Det visar Ekots granskning. Bara veckor efter att han släppts fri, fortsatte han.

Lena var en av dem som då blev hotad, den gången om att bilder och information om henne skulle spridas:

– Man var ju rädd att han skulle skicka ut det här och att folk tittade snett på mig. Varje gång jag somnade fick jag mardrömmar. Så jag låg ju hellre vaken och tittade på TV, för varje gång jag somnade så drömde jag att något skulle hända.

När barn inte ställt upp på det mannen vill har filmer och bilder skickats ut till folk i deras närhet, i Lenas fall spreds en film till långt över 100 mailadresser.



Mannen dömdes igen, men kort efter att han kommit ut fortsatte han ännu en gång, att utpressa samma flickor han tidigare utsatt.



Han har nu dömts fyra gånger för totalt 44 brott. I senaste utredningen hittades enligt polisen mappar där han kartlagt över 3000 flickor. Han har bara åtalats för en bråkdel av de han ska ha kartlagt.



Han har nekat till alla brott och vill inte medverka när Sveriges Radio söker honom.

Ett av barnen har han dömts för att ha träffat och våldtagit och flera andra för ha tvingat dem att utföra sexuella handlingar framför webkameran.



– Jag har liksom gråtit framför honom när jag gjort allt det här. Men han har aldrig brytt sig om det, utan han bara säger att jag ska fortsätta.



Några berättar i förhör hur de efteråt inte velat leva längre.



– Jag började skära mig på armarna. Jag sket i min skolgång, för jag tänker att varför ska jag kämpa? Varför ska jag leva? Det jag gjorde det var en skam och jag kände att jag var en skam för mina föräldrar. Jag har nog aldrig mått så dåligt i hela mitt liv.

Niclas Eltenius, som är domare idag, har tidigare som åklagare åtalat mannen:

– Har man inte lyckats få bort de här bilderna? Och finns det fortfarande bilder kvar och kommer vi aldrig att kunna få slut på det här? Kommer han att om och om igen, varje gång han kommer ut börja om på samma sätt, säger Niclas Eltenius.

Han tycker att det skulle finnas en bättre möjlighet att få kontrollera den här typen av återfallsförbrytare efter avtjänat straff.



– Att just i de fallen, där det är återfall, att man då har en kontroll i någon form. Så att även om man inte vill stämpla personen för all framtid så kanske det under ett antal års tid, i vart fall efter en sådan här dom av upprepade brott av den här arten, kanske det skulle finnas skäl att ha någon form av övervakning.



Mannen dömdes senast 2019 för bland annat grovt förtal, utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott. Lars Tomth var domare.



– Ja där gjorde vi bedömningen att straffvärdet för det han dömdes för var nio månader, men med hänsyn till återfall så blev påföljden ett års fängelse, säger Lars Tomth.

Men det är det som finns att ta till då? Tre månader extra?



– Ja, alltså det överklagades men i alla fall blev det ingen ändring i hovrätten. Straffen har ju blivit som jag ser det i enlighet med praxis, sedan är det upp till riksdagen och högsta domstolen att ge vägledning för om det ska vara strängare straff tex vid återfall.

