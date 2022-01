Polisen om vad man får göra i nödfall

Så här tyckte några av våra lyssnare:

Bengt: In å elda, förstör så lite som möjligt bara.

Peter: Det du beskriver är faktiskt lagligt. Dock behöver det vara fara för liv.

Sofia: Lämna ett brev med namn och nummer så ägarna får tag i er.

Kristina: Tänk om ägarna till sommarstugan kommer dit akut och finner att all ved är borta? Inte schysst!

Madelene: Jag skulle nog först och främst dra mig i det allra längsta innan jag lämnar hemmet. Dels för att man lämnar sina saker man kan nyttja, men även den moraliska att inkräkta på annans hus.

Madde

Jag skulle nog först ta kontakt med de människor jag har i närheten, mina grannar alltså. Svårt att vara egoistisk när det är kris, alla behöver ju hjälpas åt.

Marie: Aldrig ok att gå in i andra hus utan lov. Vare sej om det är öppet eller låst. Lagar är till för att följas- Även vett och etikett. Vi skulle inte heller be någon om hjälp. Krisar det åker vi till barnen tills det är över.

