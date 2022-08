Polisen: tidsbrist inget skäl att avslå Paludans mötestillstånd i Karlskrona

Centern ansökte om tillstånd för nästan två månader sedan men fick besked först i veckan, samtidigt som den danska högerextremisten Rasmus Paludan fått tummen upp att tala i Karlskrona på lördagen trots att han kom in med ansökan så sent som i onsdags.

"I juni ansökte Rasmus Paludan om tillstånd för allmän sammankomst som kom in ett par dar före och då blev det avslag för polisen sa att man inte hann handlägga detta. Det överklagades och Kammarrätten har i efterhand sagt att man måste börja handlägga även om ansökan kommer in sent", säger Thomas Johansson.