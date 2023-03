En manlig polisstudent lyfte upp en kvinnlig polisstudents klänning och tafsade på henne under deras examensfest i Malmö förra året – nu döms han till dagsböter för sexuellt ofredande.

Det var på en lördagskväll i maj som mannen förde in sin hand in under kvinnans klänning och tafsade, så att flera andra av studenterna såg.