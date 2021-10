Skarp politisk kritik mot Skatteverkets gps-miss: "Upprörande"

Nu kommer politiska reaktioner på P1-programmet Kalibers granskning som visade att det gick att skicka gps-sändare via Skatteverkets posttjänst till kvinnor som lever med skyddade personuppgifter - och ta reda på var de bor.

Skatteverket ser inte ett behov att pausa postförmedlingen och Johan Hedin (C) ledamot i justitieutskottet och rättspolitiskt talesperson är kritisk och vill att myndigheten agerar snabbt.

- Jag blir faktiskt ganska upprörd. Man måste tänka på att det här är brottsoffer som är oerhört utsatta och dom har vänt uppochner på sina liv för att undkomma den situation de har varit i och de förtjänar hela samhällets stöd. Och här är en myndighet som inte klarar den uppgiften och dessutom inte verkar särskilt angelägna att agera på den, men det måste de göra. Alltså de måste ju lösa det här problemet, säger Johan Hedin (C) rättspolitisk talesperson.

Även ordföranden i justitieutskottet Fredrik Lundh Sammeli (S) tycker det är allvarligt att adresser kan avslöjas på det här sättet.

- Det är ju ett misslyckande när samhället å ena sidan ger skydd för de här utsatta personerna och å andra sidan inte kan säkerställa att skyddet är heltäckande.

I Kaliber säger chefen för Skatteverkets folkbokföringsavdelning, Peter Sävje, att lagen om brevhemlighet försvårar arbetet med att kontrollera de brev och paket som skickas via förmedlingsuppdraget. Under måndagen skrev myndigheten också på sin hemsida att de ser över rutiner och vänder på varje sten för att ytterligare stärka säkerheten. Riksdagsledamoten Johan Hedin (C).

- Är det så att det krävs en lagändring så är vi beredda att skyndsamt titta på den, och är det så att Skatteverket är alldeles för långsamt i att vända på alla stenar, ja då får vi väl kalla upp dem till riksdagen och så får de förklara vad de menar.

Fredrik Lundh Sammeli (S) ordförande i justitieutskottet menar att det är viktigt att myndigheter agerar när den här typ av brister offentliggörs:

- Jag utgår från att myndigheterna tar uppgifterna på stort allvar, förbättrar sina säkerhetsrutiner och att det sker ett utvecklingsarbete.

Skatteverket avböjer att bemöta kritiken.