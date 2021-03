Recension: Judas and the black Messiah, som nominerats till sex Oscars

Titel: Judas and the black Messiah

Skådespelare: Daniel Kaluuya, LaKeith Stanfield, Dominique Fishback

Regi: Shaka King

Manus: Will Berson, Shaka King, Kenneth Lucas, Keith Lucas

Går att se på: Bio

Betyg: 4 av 5

En film i tiden, ”Judas and the black Messiah”. Här får vi ytterligare en blodig pusselbit i rasismens historia och en än större förståelse för kampen som lett fram till Black Lives Matter.

Shaka King har regisserat och varit med i manusarbetet när vi får en bit av närhistorien återberättad. FBI använder brutala metoder och skyr inga medel för att oskadliggöra Svarta Pantrarna som vid den här tiden börjat samarbeta med andra utsatta grupper i Chicago. Även vita, mer konservativa grupper som företräder fattiga vita som har svårt att få ekonomin att gå ihop.

Hör vad Kulturnytts recensent Björn Jansson tycker om filmen i inslaget.