Pro-talibansk iman dödad i moskéattentat

Jämrande och skrik, döda kroppar på marken. Filmen från attentatsplatsen är suddig.

Så kom ännu en fredag att bli en sorgens dag i Afghanistan. Attackerna mot bedjande som samlats för att delta i fredagsbönen har varit många det senaste året. Den här gången tros en självmordsbombare ha utlöst sin laddning på gårdsplanen utanför Guzargah moskén i staden Herat i västra Afghanistan. Minst 18 personer dödades och ett tjugo-tal skadades enligt en talesperson för landets inrikesdepartement. Några medier hänvisar till andra källor som talar om många fler offer.

En av de döda var imamen Mujib Rahman Ansari, en välkänd religiös ledare som stod talibanerna nära. Under ett stort möte i Kabul i somras sa han bland annat att de som agerar mot den nya regimen borde halshuggas. Ansari var också känd för att i sina predikningar ha kritiserat de väststödda regeringarna och för att ha pratat mot kvinnors rättigheter.

Under det år som talibanerna styrt landet har fredagsattentaten varit återkommande. Särskilt under Ramadan var attackerna mot landets shiamuslimer många. Även förra hösten utfördes flera dåd just på fredagarna.

Vem som ligger bakom dagens våldsdåd är oklart. Det här är det andra attentatet på en månad mot en pro-talibansk religiös ledare. Förra gången hävdade Islamiska staten att man utfört dådet.