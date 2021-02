Producenten och artisten Sophie är död: "En av tiotalets viktigaste"

Du menar att Sophie är en av tiotalet viktigaste producenter. Varför då?

– Till att börja med arbetade hon med många väldigt stora artister, som Charli XCX och Madonna. Och det enda riktiga album hon släppte, "Oil of Every Pearl's Un-Insides" Grammy-nominerades 2019 i kategorin Bästa dans/elektronisk, säger musikkritiker Jonathan Eklund.

– Men det enkla svaret är ju egentligen för vad hon gjort och för hur många hon påverkat. Hennes musik påverkade inte bara dansmusiken, popmusiken, eller den experimentella musiken – den påverkade alla. Hon rev väggar mellan genrer och skapade något helt nytt. Lyssna på modern musik av idag, nästan oavsett genre så kommer du hitta Sophie-inspiration i det mesta. Så för mig är det självklart att vi kommer minnas Sophie som en pionjär.

Vad är det rent konkret i hennes sound som var nyskapande?

– Hennes musik har alltid låtit som framtid eller övernaturlig verklighet. Mycket av det tror jag beror på att hon själv inte var intresserad av hur saker lät nu, utan hon blickade alltid framåt. Och gärna långt framåt, säg 50 år eller så. Sen kunde hon fundera på hur en orgel stor som Mount Everest kunde låta och så gjorde hon ett ljud utifrån den fantasin.

– Ljuden är knivskarpa, det är ofta bubbligt och färgglatt. Kontrasterna kan vara extrema, från närmast oljud till de mest catchiga refrängerna man kan tänka sig. Hon sket fullständigt i vad andra ansåg vara plastig musik, hon älskade det högljudda och skrikiga.

Jag har förstått att hon var ganska hemlig av sig också?

– Ja, länge visste man knappt nånting om Sophie. Det var nån kryptisk person som aldrig syntes i princip. Det var först med videon till låten "It's Okay to Cry" 2017 som hon tydligt visade upp sig själv och efter det blev mer öppen i såväl intervjuer och låttexter, bland annat om att hon var trans. Och med tiden har hon kommit att bli en ikon i den världen, säger Jonathan Eklund.

– I och med att fler intervjuer gjorts, har vi fått reda på mer om henne. Som att hennes pappa tog med henne på rave när hon var ett litet barn och som tioåring ska hon ha sagt till sina föräldrar att hon ville sluta i skolan för att helt ägna sig åt elektronisk musik. Det fick hon såklart inte, men det säger väl en del om hennes driv. Hon var en kreativ ljudnörd, en visionär som tidigt visste vad hon ville göra med sitt liv