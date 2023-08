Pulitzerpristagaren Hernán Díaz ger pengarna huvudrollen i "Egendom"

Det här är en roman om pengar. Pengar som mönster, matematik, andelar, rörelse och komposition.

Den handlar om aktier och de stora börskrascherna under 1920-talet.

Samt ett äktenskap i centrum av alla dessa flödande finanser.

Den är skriven som en ask i en ask i en ask. Det vill säga det är först när man läst det allra sista som det allra första förstås helt.

Och Hernán Díaz nästan prålar här i ren prosaauktoritet. Kanske vill han visa att gammal konstform är äldst på området fiffigt berättande. Att en bra roman alltid klår varje svindyr TV- serie hur mycket den än leker med tidplanen. Det verkar lite så.

Men han har språk till det, Díaz. Massor. Fyra röster bär "Egendom". Alla helt genomsnidade för de fyra olika vittnesmål som försöker ge svaret på samma fråga då som nu.

Dollarn styr världen, men vem styr dollarn?

Ge inte upp heller, när andra fjärdedelen börjar! Den träbiten behövs kanske mest av alla för att få ihop denna tämligen underbara påhittiga historia om kapitalplacering som muterad musik.