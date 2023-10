Så påverkar stormen Babet Skåne under lördagen

Stormen Babet drog under fredagskvällen och natten till lördagen fram över Skåne och det har kommit in rapporter om skadade badhytter i Skanör och Ljunghusen, flera hamnkajer har hamnat under vatten, vid Löderups strandbad slukades campingplatsen av vatten och vågor, i Yngsjö fick en man räddas ur en bil på en översvämmad väg och plankor ska har rykt på bryggan vid Åhus.