Rafael: Trubun vi mediatoria e terne romenge ando Stockholmo

Sar so shundam o Jobbtorg Unga rodel duj romane mediatoria-brobyggare save ka keren buchi te zutin e terne romen te aven dji ke bucha vaj te edukinenpe.

Naj exaktno statistika sode terne roma si avdjes avral e buchi thaj bi edukaciako ando Stockholmo, numa e romane midiatoria ko jekh than so kerde buchi but bersh e romeca dikhen kaj trubul vareko vi e terne romeneg save chi agorisarde piri edukacia te den dumo te arkahen praktichne bucha vaj te djan ande diferentne yrkesutbildningar.