Rättvis återvinning med begränsat antal besök

Privatpersoner har redan betalt sina besök via kommunens avfallstaxa. Företag ska betala per besök. I Sysavs statistik finns det personer som varit på återvinningscentralen mer än 300 gånger per år och där misstänker man att det handlar om företag.

Flera andra avfallsbolag i Skåne har redan infört liknande regler, till exempel Nordvästra Skånes Renhållning som erbjuder 12 fria besök per myndig person och år. Renhållningen Kristianstad erbjuder 24 avgiftsfria besök per hus eller 12 besök per lägenhet. Halmstad Energi och Miljö ger privatpersoner 15 fria besök per år.