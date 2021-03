"Raya och den sista draken" är fartfylld fantasy från Disney

Titel: Raya och den sista draken ( Raya and the last dragon)

Regissör: Don Hall, Carlos López Estrada, Paul Briggs , John Ripa

Manus: Qui Nguyen, Adele Lim och sex till.

Röstskådespelare (engelska versionen): Kelly Marie Tran, Awkwafina, Gemma Chan

Genre: Fantasy, äventyr, familjefilm

Betyg: 4 av 5

Någonstans i Sydostasien fanns för 500 år sedan ett rike, Kumandra. Där levde folken sida vid sida och skyddades av drakarna. Så kom ondskefulla demoner dit och drakarna offrade sig för människornas överlevnad. Bara en drake överlevde, och nu ska Raya ut på ett fartfyllt äventyr för att hitta draken.

Disneys nya animerade familjefilm heter "Raya och den sista draken" och hjältinnan Raya kan både hantera svärdet och samla ett udda sällskap vänner på vägen för att bekämpa de onda krafter som de möter.

En recension av filmen hör du i inslaget.