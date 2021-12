Recension: Annette med Adam Driver och Marion Cotillard

Titel: Annette

Regi: Leos Carax

I rollerna: Adam Driver, Marion Cotillard och Simon Helberg

Ses: På bio

Betyg: 4 av 5

Det börjar i de verkliga musikstudion Village på hörnet Butler Avenue/Santa Monica Boulevard i Los Angeles. I kontrollrummet sitter regissören Leos Carax och hans tonårsdotter Nastya. I studion står bandet Sparks redo att spela in soundtrackets första låt, ”So may we start”.

När musiken börjar löses allt dokumentärt och rimligt upp och vi hamnar i ett mer svårplacerat landskap. Där bor två poler: operasångerskan Ann som dör och återuppstår på scen kväll efter kväll för publikens katharsis skull; och ståuppkomikern Henry, som föraktar och hånar sin publik, mest för sin egen förlösnings skull.

Dragningskraften mellan dem är stark och så föds dottern Annette.

Hon visar sig ha en fantastisk sångröst och Henry tvingar ut henne i rampljuset för att uppträda. Adam Driver gör ett skoningslöst porträtt av en arg konstnär som blir en missunnsam make och en egoistisk pappa.

Leos Carax filmer går inte att placera in i någon tydlig genre. ”Annette” är en emo-musikal och en form av självrannsakan.

Carax blev under tragiska omständigheter ensam med sin dotter när hon var liten. Jag har svårt att tro att det är en slump att han tillägnar henne filmen.

Det är inte perfekt. Scenerna från Henrys stå-uppnummer är för många och långa. Marion Cotillards Ann saknar personlighet. Men i mötet mellan Sparks energiska och nyckfylla musikallåtar och Carax milt hotfulla stämning uppstår en säregen magi.

Det är en mörk och samtidigt försonlig musikal för alla misslyckade pappor och deras barn