Recension: Den udda kvinnan och staden av Vivian Gornick

Titel: Den udda kvinnan och staden

Författare: Vivian Gornick

Originalets titel: The Odd Woman and the City

Översättning: Maria Lundgren

Trafiken som brusar och vrålar, energibolagens slagborrar som hackar sig genom asfalten. I detta ständigt pågående New York-larm vandrar en åldrande Vivian Gornick. Människor, människor överallt. På Manhattans trånga och smutsiga West Side gör sig en särskild sorts begåvning, fjättrad i kvickhet, hörd på gatorna. Författaren avlyssnar en dialog mellan kvinnor som pratar om nån som ligger med en mycket yngre man:

”Han är ute efter dina pengar”, säger de.

”Det stämmer”, svarar hon. ”Och han är värd vartenda öre”.

Klarsyntheten piggar upp författaren, som är ute för att fly undan sin förmiddagsdepression.

"Vem kan jag vara mitt bland alla andra?" frågar sig Gornick. Svaret lyder: "Den jag är". På gatorna i New York blir hon gradvis alltmer synlig för sig själv.

Vandringarna sker ofta i sällskap med vännen Leonard, "en bög och en udda kvinna" som Gornick beskriver dem och deras glas är ständigt halvtomma. De pratar om bjudningar där middagen var påkostad men samtalen skräpmat. De analyserar den själsliga plågan efter motvilligt analsex. Och så den eviga jakten på romantisk kärlek. Hur kommer det sig att Vivian Gornick år efter år ägnat så fruktansvärt mycket av sin tid åt dagdrömmeri? Vid 60 års ålder inser hon att livet håller på att rinna iväg. Det är dags för henne att bli "den kvinna med god karaktär jag ännu inte var".

"Den udda kvinnan och staden" är en uppiggande vass och milt humoristisk bok. Den är tätare än i hennes andra memoar "Starka band", om relationen till mamman. Gornick når djupare här i sin självreflektion. Och så staden, med dess myller av allsköns människor. Genom författarens blick får de alla en tillfällig plats i ett magisk kaleidoskop. Mönster framträder, liksom stor ömhet.

Den här boken tänker jag inte låna ut, för det är en sådan jag redan vet att jag kommer vilja läsa igen.