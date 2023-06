Recension: "Det trettionde året" av Ingeborg Bachmann

Titel: "På det trettionde året"

Författare: Ingeborg Bachmann( "Malina", "Simultan")

Översättare: Linda Östergaard

Originaltitel: "Das dreissigste Jahr"

Utgivningsår: 1961

Jag skulle säga att Ingeborg Bachmann har ett ärende. Som hon poängterade i sina poetikföreläsningar för studenterna i Frankfurt: Utplåna fraserna! Misstro varje ord! Hon ville hitta ett nytt språk, styrt av våra aningar. Hon uppmanade studenterna– tänk inte utifrån en grund, det är farligt- tänk utifrån flera grunder.

Och allt det här kan man hitta i novellsamlingen ”Det trettionde året”. I titelnovellen följer vi en man just detta år, då allt som föreföll självklart rasar samman, minnesnätet kastas ut, breven ska brännas, sveken gås igenom, han återser Moll, det obehagliga koncentratet av alla vänner så här långt. Vid trettio reser han tillbaka till Wien, staden där förhoppningarna fastnade men hur komma vidare? Ingen ny värld utan ett nytt språk.

Som fond ligger andra världskriget, hyckleriet i Österrike, sopandet under mattan. Hur ska en människa kunna börja om från början – i ett land av förnekare.

Ingeborg Bachmann har stora pretentioner med den här novellsamlingen, är intresserad av kollektiva rörelser: männen på baren efter kriget, barnen under kriget, nya livsformer bortom de monogama äktenskapen. Hon vill inget mindre än att slå sönder de gamla berättelserna, och struntar helt i dramaturgiska kurvor. ”Jag är trött på dessa spel och dessa språk,” kan det heta.

Men dra ett djupt andetag, gör dig av med, följ Ingeborg in i en värld är alla männen heter Hans, in i orden som snart inte kommer att finnas, in i ovissheterna. "När du inte längre visste vad du skulle göra med ditt liv, då talade du alldeles sant, heter det, men bara då!"