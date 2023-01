Recension: "Drift" av Kate Zambreno – blir tråkig

Titel: Drift

Författare: Kate Zambreno

Översättare: Helena Fagertun

Originaltitel: Drifts (2020)

Hur kunna reproducera de fria tankarnas rörelser i skrift? Är det ens möjligt, tänker Kate där hon vandrar runt kvarteret i New York med sin neurotiska terrier Genet.

"Drift" är en gles men tjock bok, kanske en sån där lyrisk essä som Zambreno anses vara mästare på. Hon har fått kontrakt på en roman med titeln Drift, men själv vill hon mest skriva sig igenom sitt presens, dagarna. Och de går medan Kate försöker låta bli att surfa, rastar hunden, onanerar, kollar grannarna, citerar Rilke och Kafka, funderar på om allting kan bli litteratur, om det är de andras ord som täpper till. Man kan säga att Zambreno skriver en bok om skrivandet medan hon inte skriver.

Jag är ganska länge begeistrad, eftersom jag också är en sån som aldrig blivit klar, komprimerar gamla texter, läser understrykningarna i redan lästa romaner, sorterar brev och foton medan åren går.

Men eftersom "Drift" inte har tillstymmelse till intrig eller drivkraft blir det tråkigt efter några hundra sidor. Bäst är när huvudpersonen Kate funderar över rassliga relationen till fadern och över meningen med hunden men alla väninnor som inte heller vet vad de ska skriva står mig upp i halsen.

Det är under Trumpåren i USA men av det märks just inget, samhället finns knappt, bara bristen på pengar och en ännu universitetskurs i avancerade fragment och innan Rilke med sina klena nerver åter stegar in som huvudperson. Zambreno plockar det ur litteraturhistorien som hon själv är intresserad av, alla dessa splittrade med skrivkramp men sen tar ändå kroppen över skeendet. Andra halvan av "Drift" är graviditetsillamående och då blir det skam till sägandes ännu tråkigare. Kanske för att jag är för gammal och redan varit igenom det där.

Till slut vill jag faktiskt bara att detta kringdrivande utan struktur vara slut, detta slipade språk utan ämne, kanske ersättas av den roman som förlaget frågar efter: hitta på något, snälla.