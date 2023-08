Recension: Fängslande dualism i Sara Mannheimers "Tvivlet"

I nya romanen Tvivlet är det den judiska lagens 613 påbud och förbud som bryter upp handlingen, och bokens kapitel är också namngivna efter Moseböckerna. Huvudpersonen är en medelålders kvinna i Stockholm, som söker sig till judendomen, där hon har rötter genom sin far, med tanken att kanske konvertera. Kan religionens ritualer rädda eller snarare lyckan i att göra rätt? Hon söker upp synagogan för första gången och reser via koncentrationslägren i gamla Östeuropa till Wien där en äldre släkting verkade som rabbin.

Medan bokens jag omständligt listar lagarna tränger sig nuet in i handlingen för hon härbärgerar också A, sin inre syster och hon bryr sig inte alls om att systematisera och försöka förstå utan söker uppbrott och förstörelse. Under detta tvivlets år sker också den smärtsamma separationen från kärleken O, medan tolkandet av de gamla föräldrarna pågår, TaoTao och Hava. Också de är exempel på rigida regelsystem kontra oreda och frihet. Därtill handhavandet av en uppslukande romans som inre systern kastat sig in i och en skengraviditet.

Med Kafkas ansikten som vägledare pågår både process och skuldsanering, livet en repetitiv cirkel och samtidigt framåtrörelsen till det stora efteråtet. Jag blir under läsningen allt mer fängslad av dualismen, snärjd i rutmönstret, också imponerad av Sara Mannheimers kreativa sätt att handskas med språket, att bygga nya ordsammansättningar av de gamla, som: vi måste skilja oss från skilsmässan.

Och utan alla de här regelverken så hade romanen kanske varit en samtida relationsroman på Södermalm. Men nu är Tvivlet mycket mer än så, en inre resa, måhända i krångligaste laget, men är det inte det som är själva meningen, att finna friheten där innanför ramarna.