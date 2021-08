Recension: Flicka, kvinna, annan av Bernardine Evaristo

Titel: Flicka, kvinna, annan

Författare: Bernardine Evaristo

Översättning: Niclas Nilsson

2019 tilldelades brittiska Bernardine Evaristo det prestigefyllda Bookerpriset för sin roman ”Flicka, kvinna, annan”. Nu kommer hennes roman på svenska, den består av tolv berättelser om att vara svart kvinna i Storbritannien. Det stora allvaret kombinerat med pricksäker komik, får Kulturnytts Ira Mallik på fall.

Den första berättelsen rivstartar med att den radikala, svarta, lesbiska, feministiska teaterregissören Amma våndas inför en premiär. Hennes pjäs om den sista amasonen ska gå upp på den traditionstyngda teatern The national, i London.

Efter 30 år som outsider i kulturlivet, ska hon nu, i medelåldern, strax ta steget in i centrum.

Det här är på alla sätt en samtidsroman: Ett körverk, uppbruten form med meningar utan stor bokstav eller punkt. Kanske är det lika bra att slå fast det redan nu: Det här också är en väldigt rolig bok.

Befriande vanvördigt, skriver Evaristo fram glappet mellan vilka hennes karaktärer vill vara och vilka dom faktiskt är. Syrligt skildrar hon alla politiska poser, men öppnar också avgrunden i att stå utanför, att vara annan.

Berättelserna tvinnas oftast elegant samman med varandra. En bifigur i en berättelse blir huvudperson i nästa. Ammas trista lärarkompis Shirley, till exempel, som nyutexamineras svart lärarinna var hon en som stolt och prydlig gick först. Nu har hennes bildningspatos slagit över i avsky mot elever som hellre blir tonårsmorsor än sina bästa jag.

Att passa in är ett tveeggat svärd: Damned if you do, damned if you don't.

Så bildas en spräcklig väv med olika generationers, olika personers, erfarenheter av att vara flicka, kvinna, annan. Det här är en roman som är större än sitt ärende för Evaristo, hon gillar verkligen att berätta en god historia – eller tolv.