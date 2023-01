Recension: Hans Gunnarsson skildrar författare i fritt fall i "Död mans skugga"

Titel: Död mans skugga

Författare: Hans Gunnarsson (All inclusive, Bormann i Bromma, Nattsida)

Förlag: Albert Bonniers förlag

Här har vi en flitig författare men utan förlag, närmare de sextio, som i rökrummet på S:t Görans psykakut träffar en annan författare, Per Boman. Han har bara gett ut ett enda verk men det kommer att bli en bärande bjälke i Gunnarssons kollektiva romanbygge. Nämnda Per Boman säger att han under sin korta tid som lokförare kört på en kvinna på spåret, vid Karlberg, ungefär. Sen tar han sitt liv men skickar sitt samlade bråte till romanens jag, som börjar gräva. Det är då horder av döda äldre män trasslar till både romanintrigen och huvudpersonens hälsa som redan är skral. Läsare med gott minne kan härleda flera av dem till tidigare delar i trilogin, men för mig är det som att ramla in i tredje säsongen bland några jag bara vagt känner igen.

Jag bestämmer mig för en läsart där jag bara glider med i förvecklingarna och de skeva verklighetsbeskrivningarna. Lager på lager av fiktioner trasslar in sig i varandra, ask i ask, det är CG, Ronny, Gustav, och huvudpersonen skickar fragment ur sin dystra roman där alla dör till den skeptiska förläggaren. Gunnarsson spränger in mängder av kollektiva röster som får ge sina versioner av de mördade eller försvunna männen mixat med monologer av okända människor som valt ta sina liv.

Att läsa Hans Gunnarsson prosa är alltid en fröjd, jag skulle kunna säga ett sällskap, så ock i dess mörkare stunder även om jag föredrar honom i det mer koncentrerade novellformatet. Jag snurrar på kalejdoskopet, mönstren uppgår i varandra, en självmordsklinik i Karibien, ett lik i Karlbergskanalen, ytterligare en man jaget inte gillar slås ihjäl med sin egen golfklubba i Bromma. Det är för mycket handling, det är solkigt och sjaskigt och efterforskningarna strandar och jag tappar tråden men vad är väl ett slut egentligen, släpp skiten, som det heter det i romanen. Slutsatsen blir att bända upp locket till ett ljusare mörker och skaffa hund. Det är ändå hoppfullt.