Recension: Hrair Sarkissian på Bonniers Konsthall

Titel: The Other Side of Silence

Konstnär: Hrair Sarkissian

Plats: Bonniers Konsthall

Curator: Theodor Ringborg

Pågår: fram till den 19 juni

Hrarir Sarkissian vet vad krig och övergrepp handlar om. Han är född och uppvuxen i Syrien men i en armenisk familj som flydde hemlandet. Och som fotograf gräver han både i sin egen historia och i andras innan han med storbildskamera tar en enda bild.

Ett val som handlar om att vara exakt, precis på samma sätt som den ofta långa research som ligger bakom. Kameran vänder Hrarir Sarkissian bort från det uppenbart våldsamma.

Det är alltså ett förrädiskt lugn som fyller Bonniers Konsthall.

De där gautbilderna från Damaskus tagna i ett vackert morgonljus som ingår i serien Execution squares. Det är platser som använts för offentliga avrättningar under morgontimmarna.

I en annan serie – Last seen – har Hrarir Sarkissian med hjälp av människorättsorganisationer fotograferat den plats i ett hem där någon sågs för sista gången innan familjemedlemmen försvann på oklara grunder.

Egentligen är bilderna i sig inte obehagliga. Det är tomma gator, korsningar och torg och obefolkade hem. Men som besökare får vi precis den information vi behöver för att bilderna ska laddas och istället handla om våldsamma övergrepp. Platserna han har valt bär vittnesmålen och både kollektiva och personliga trauman.

Hrar Sarkissian når fram genom att viska istället för att skrika och hittar smärtpunkterna där våldet läcker igenom.